Tabaski 2025 : Youssou Ndour en prière à Massalikoul Jinaan et en hommage à Ibrahima Dieng

En ce jour béni de Tabaski, Youssou Ndour s’est joint aux fidèles à la mosquée Massalikul Jinaan pour accomplir la prière rituelle.





À la sortie de la mosquée, l’artiste a partagé un message empreint de spiritualité et d’émotion. Il a adressé une prière à la mémoire d’Ibrahima Dieng, directeur commercial du Groupe Futurs Médias (GFM), décédé jeudi et inhumé vendredi 6 juin 2025 à Saint-Louis. « Que le Bon Dieu l’accueille au paradis », a-t-il déclaré avec recueillement.



Youssou Ndour a également salué la qualité du sermon de l’imam, qu’il a qualifié d’édifiant : « Ce sont des sermons qui nous rapprochent de Dieu et de la droiture. C’est important de les écouter, ils méritent notre attention », a-t-il affirmé, soulignant la portée spirituelle du message livré lors de la prière collective.



Cette prise de parole témoigne, une fois de plus, de l’attachement profond de Youssou Ndour aux valeurs religieuses, à la solidarité et à la mémoire des disparus.



























































Igfm