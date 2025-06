Tabaski 2025 : tour d’horizon des sermons des imams

Ce samedi, 7 juin 2025, la communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de la Tabaski dans un esprit de ferveur religieuse et de communion nationale. À Dakar comme dans le reste du pays, les fidèles se sont massivement rendus dans les mosquées et lieux de prière pour marquer l’Aïd el-Kabir, l’un des temps forts du calendrier islamique.



À la mosquée Omarienne de Dakar, plusieurs figures religieuses et autorités politiques ont assisté à la prière, dirigée par l’Imam Seydou Nourou TALL. Dans son sermon, le religieux a choisi d’orienter son message sur les relations entre père et fils, mettant en lumière l’importance du respect et de l’obéissance envers les parents. En s’appuyant sur les enseignements du Coran et des valeurs culturelles sénégalaises, il a rappelé que la reconnaissance envers les parents constitue une voie d’accès à la bénédiction divine.



Poursuivant son propos, l’Imam a élargi sa réflexion à l’actualité nationale. Il a salué l’initiative des autorités visant à instaurer un dialogue politique, une démarche qu’il juge en parfaite harmonie avec les principes de concertation et de consultation préconisés en islam. Toutefois, il a invité à une approche plus inclusive, plaidant pour que cette dynamique ne se limite pas aux cercles politiques, mais implique l’ensemble des citoyens dans la réflexion sur l’avenir du pays.



Cette même volonté d’élévation spirituelle et d’engagement pour le bien commun a également marqué la prière à la grande mosquée Massalikoul Jinaan, dirigée par Cheikh Mouhamadou Moustapha MBACKE. Dans son sermon, il a insisté sur la nécessité pour chaque croyant d’exprimer sa gratitude envers Dieu. « Un musulman doit être reconnaissant envers son Créateur », a-t-il affirmé, avant de rappeler le sens profond du sacrifice d’Abraham, acte de foi et d’obéissance absolue. L’Imam Massalikoul Jinaan a également, invité les musulmans à cultiver la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Il a conclu son sermon par une prière pour un Sénégal prospère, uni et guidé par les principes de justice et de piété.



C’est dans cette ambiance de recueillement que le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a pris part à la prière de l’Aïd à la Grande Mosquée de Dakar. Entouré de fidèles, de membres du gouvernement et de guides religieux, le Chef de l’État a livré un message empreint de spiritualité. Il a mis l’accent sur les valeurs de la Tabaski – la foi, le sacrifice, le pardon – tout en réaffirmant sa vision d’un Sénégal apaisé, solidaire et inclusif.



Ainsi, à travers les différentes mosquées du pays, la Tabaski 2025 a été marquée non seulement par la prière et le sacrifice rituel, mais aussi par un appel collectif à la gratitude, au dialogue et à l’unité. Un moment fort de spiritualité, porteur d’espoir pour une société plus en harmonie avec elle-même.















































