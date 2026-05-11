Tabaski 2026 : La détresse sociale se manifeste devant les mairies

À l’approche de la Tabaski, un grand nombre de citoyens se présentent dans les mairies de diverses communes du Sénégal pour solliciter une aide sociale.



Devant la montée du coût de la vie et la hausse des prix des moutons, un grand nombre de familles espèrent bénéficier d’une aide financière ou alimentaire pour célébrer la fête religieuse.



Des queues interminables s’établissent devant les services de la mairie depuis quelques jours. « Même nourrir la famille devient difficile », confie un père de famille qui a déposé une demande d’aide. De nombreuses municipalités rapportent une surcharge de requêtes dans leurs services sociaux, reporte PressAfrik.



Dans le but d’apporter du soutien aux ménages en situation de vulnérabilité, certaines municipalités envisagent de procéder à des distributions alimentaires et à des aides spécifiques. Cependant, les ressources demeurent insuffisantes compte tenu de l’importance des besoins.



Selon plusieurs analystes, ce contexte met surtout en lumière les problèmes économiques grandissants auxquels font face de nombreux Sénégalais, marqués par le chômage, la vulnérabilité et la diminution du pouvoir d’achat.

















































walf