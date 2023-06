Tabaski : La Coordination des musulmans du Sénégal fixe la date !

La commission d’observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal vient de faire une déclaration sur la célébration de la Fête de Tabaski. Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, elle a déclaré que la lune a été aperçue en Arabie Saoudite.



Et donc, ladite comission conclut que demain lundi 19 juin 2023 sera le 1er du mois lunaire «dhul Hijjah». Par conséquent, le mardi 27 juin sera le jour de «Arafah». «Et la célébration de la Tabaski, la fête du sacrifice, est prévue le mercredi 28 juin 2023», indique-t-elle dans sa déclaration.



Pour rappel, dans son avis d’information du 10 juin dernier, l'Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal (Anios) avait déclaré qu’au Samedi 10 Juin 2023, nous étions «à 19 jours de la Tabaski». Ce qui plaçait donc, pour cette association dirigée par l’imam Elhadji Oumar Diène, au Jeudi 29 juin la date de la fête de Tabaski. Une date différente de celle que vient d’annoncer la coordination des musulmans du Sénégal.









































`ìgfm