Tabaski à Touba : Le khalife salue l’adhésion massive à son appel en faveur de la rénovation de la Grande Mosquée

La prière de la Tabaski, dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké, à Touba a été marquée par le discours du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Dans son message, il a salué la ferveur religieuse des fidèles et surtout leur adhésion massive à son appel en faveur de la rénovation de la Grande Mosquée de Touba, haut lieu du mouridisme. Il a exprimé sa satisfaction devant l’enthousiasme généré par ce projet, qu’il considère désormais comme une entreprise collective réaliste et à portée de main.



« Lorsque j’ai émis l’idée de rénover et d’embellir la mosquée, j’ai tout de suite remarqué un grand engouement autour de la réalisation de ce projet. Vous avez été nombreux à réagir. Vous me réconfortez dans l’idée que c’est un programme réalisable », a-t-il déclaré, tout en priant pour que Dieu accorde la force nécessaire à tous les acteurs impliqués.



Cette dynamique communautaire s’inscrit dans la continuité des grands chantiers initiés par le mouridisme pour renforcer les infrastructures religieuses, mais aussi l’unité autour des valeurs du travail, du sacrifice et de la foi.



De son côté, l’Imam, dans son prêche, a rappelé le sens profond de l’Aïd-el-Kébir, soulignant son importance dans la tradition prophétique (Sunnah). Il a exhorté les fidèles à perpétuer cette célébration dans le respect des préceptes de l’islam et de la voie tracée par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.



La Tabaski à Touba a ainsi été célébrée dans un esprit de recueillement, de solidarité et d’élévation spirituelle.



















































Le Soleil