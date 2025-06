Tabaski à Ziguinchor : L’imam Cheikh Tidiane Diédhiou insiste sur la nécessité de craindre Allah

Une grande partie de la communauté musulmane a célébré la fête de Tabaski ce samedi 7 juin, dans la paix et la communion. À cette occasion, l’imam Cheikh Tidiane Diédhiou, de la mosquée de Kénia, dans la commune de Ziguinchor, a appelé les fidèles à un retour sincère vers Dieu. Il leur a également conseillé de vivre selon les préceptes et les recommandations de l’islam.



« Nous devons craindre Allah, qui veut que nous soyons très pieux. Le musulman qui craint le Tout-Puissant et qui suit à la lettre ses recommandations trace sa propre voie vers le paradis. Donc, vous devez assumer toutes vos responsabilités », a prêché l’imam Diédhiou devant une foule attentive.



Un autre point sur lequel l’imam Cheikh Tidiane Diédhiou a insisté est l’hygiène. À ses yeux, l’islam est une religion de paix qui promeut avant tout la propreté. « L’islam n’aime pas la saleté. C’est une religion saine et propre. Nous nous acheminons vers la saison des pluies, et c’est l’occasion d’inviter les Ziguinchorois à ne pas ouvrir leurs égouts lorsqu’il pleut et à éviter de laisser couler les eaux usées, au risque de causer du tort à leurs voisins », a martelé l’imam de la mosquée de Kénia, soulignant la nécessité de préserver les valeurs qui cimentent le vivre-ensemble.



« Cette fête nous permet de nous rappeler certaines valeurs telles que la solidarité, la concorde et l’amour du prochain », a-t-il ajouté.

























































































Le Soleil