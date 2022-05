Tabaski : la Commission nationale fixe la date

« Nous sommes à 1 mois et 10 jours de la Tabaski ». C’est ce qu’a déclaré la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s’est réunie lundi, dans les locaux de la Rts pour scruter le ciel.



« La Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire s’est réunie aujourd’hui Lundi 30 Mai 2022 à la RTS pour scruter le croissant lunaire. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, notamment dans les foyers religieux et après de larges concertations en notre sein, commission lunaire déclare : que le croissant lunaire n’a pas été aperçu dans aucune localité du pays », a déclaré le coordonnateur Général de la commission, Imam El H. Oumar Diene.



Qui poursuit : « Par conséquent le Mercredi 01 Juin 2022 sera le premier jour du mois lunaire Diggi (Dhul ad’a) Nous sommes à 1 mois et 10 Jours de la Tabaski soit à 6 semaines de Cette grande fête musulmane ».













































pressafrik