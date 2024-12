Tafsir Thioye, député non-inscrit : « Ce qui est préoccupant dans la suppression du CESE… »

Le député élu sous la bannière de la coalition Sopi Sénégal a listé ses préoccupations sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Tafsir Thioye regrette le fait simplement de considérer que ce sont des institutions budgétivores sans prendre en compte certains acteurs comme le secteur privé qui peut être utile notamment au niveau du CESE. « Le gouvernement et le nouveau régime doivent savoir raison garder. Le peuple vous a élu avec 54% . On nous a annoncé une refondation, le renforcement du pouvoir du premier ministre. Mais le gouvernement se prive d’un instrument qui est utile à plusieurs niveaux », a estimé le député libéral qui s’exprimait en marge de la plénière sur l’examen du projet de loi 13/2024 portant révision de la constitution.

























































