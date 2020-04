Tahirou Sarr offre 1 milliard pour appuyer Force Covid 19 – Un blanchiment d’argent mal acquis ?

Le gars s’appelle Tahirou Sarr. Il vient d’offrir la somme d’un milliard de francs Cfa à l’Etat pour appuyer le fonds de lutte contre le coronavirus mis en place par le gouvernement et dénommé Force Covid 19. Le chèque a été remis au ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo de manière officielle.

Seulement le gars n’est pas un modèle de citoyen qui doit pouvoir offrir à l’Etat une telle somme sans que cela n’inquiète personne. La cause? Il est accusé d'être mêlé dans des spéculations foncières et financières d’une telle ampleur que, lorsqu’il décide de participer à une opération pour "appuyer les efforts de l’Etat", cela entraîne des doutes quant à ses motivations profondes.

En effet, le sieur Tahirou Sarr serait impliqué dans l’affaire des 94 milliards FCfa au même titre que l’ancien Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo. Faudrait-il rappeler qu'il est accusé d'avoir racheté à la famille des héritiers de Mbargou Mbengue, le fameux TF 1451/R à 2,5 milliards de frans Cfa, avant de tenter de le céder à l’Etat, avec la complicité de Mamour Diallo, pour la somme de 94 milliards de francs Cfa et du receveur de Ngor à l’époque, Maïssa Ndiaye. Ce dernier lui aurait "d’ailleurs avancé la faramineuse somme de 3,2 milliards de francs Cfa avec une telle insouciance que cela appelle à des questionnements".

"D’ailleurs, pour ces raisons douteuses, le tribunal avait cassé cette cession léonine, car acheter à 2,5 milliards de francs Cfa pour vendre à 94 milliards FCfa, on conviendra que c’est du jamais-vu ! "





Or, c’est ce monsieur, présumé escroc jusqu’à la preuve du contraire qui offre une telle somme à l’Etat. Pour faire oublier ses turpitudes ? Pour se débarrasser d’une partie de l’argent mal acquis au préjudice de la famille Mbengue ? Pour couvrir sa complicité présumée avec Mamadou Mamour Diallo ? Toujours est-il que cette somme faramineuse offerte à l’Etat par un seul homme dont personne ne connaît le pedigree ni où il a pu se procurer une telle fortune pose problème. Où est donc la CREI ?