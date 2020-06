Taïb Socé démissionne de la RFM et précise…

Le divorce est consommé entre la Rfm et Oustaz Taïb Socé. Du moins, du côté du prêcheur.



"J'ai démissionné de la Rfm. En ce qui me concerne, je considère que la collaboration est terminée", clarifie Taïb, joint par "Seneweb".



Interrogé sur les causes de cette décision, le prédicateur répond avec fermeté.



"Je n'ai aucune explication à donner pour le moment. Peut-être plus tard, mais là, je suis même hors de Dakar", lâche-t-il, avant d'abréger la conversation, avec un brin d'énervement.