Taïba Niassène / Retrouvé pendu dans sa chambre : la tragédie d'un ancien étudiant.

Rédigé par Dakarposte le Mardi 22 Novembre 2022 à 19:23

C'est l'émoi et la consternation présentement dans la commune de Taïba Niassène où Moustapha Niass, âgé d'à peine 36 ans, s'est donné la mort.



En effet, il a été retrouvé hier pendu dans sa chambre à l'aide d'une corde. Un enseignant qui habite dans la même maison, à la recherche d'un briquet pour préparer du thé, a trouvé le corps sans vie de l'ancien étudiant.



Interpellés, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux où une enquête a été ouverte et le corps déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack.



Le jeune homme était souvent victime d'une déficience mentale passagère et semblait être possédé par un "esprit maléfique", d'après les voisins...

Mamadou Ndiaye