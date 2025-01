Takku Wallu dénonce « l’acharnement » contre Farba Ngom auprès des chefs religieux

Après la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, ses collègues du groupe parlementaire Takku Wallu ont entrepris une démarche visant à dénoncer ce qu’ils considèrent comme un « acharnement du régime en place » à l’encontre de leur collègue. Cette initiative a conduit une délégation du groupe à rencontrer plusieurs chefs religieux du pays pour exprimer leur solidarité et sensibiliser l’opinion publique.



Ce mardi 28 janvier dans l’après-midi, la délégation, conduite par la présidente Aissata Tall Sall, a été reçue à Bopp par le khalife général de Medina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. C’est Après la prière de Timis, la délégation a été reçue par la famille Omarienne dont la figure de proue est Thierno Madani Tall. Outre Aissata Tall Sall, la délégation était composée des députés Barane Fofana, Abdou Karim Sall, Racky Diallo, Sokhna Ba, Aissata Ba et de l’assistant du groupe Mouhamed Diop. Ce groupe parlementaire prévoit de poursuivre son périple dans les jours à venir, avec des visites prévues à Touba, Tivaouane, Kaolack, Thiénaba et Ndiassane. La délégation entend également rencontrer des représentants de l’Église catholique.



































































