Takku Wallu parle «de mascarade» et annonce un recours

La Coalition Takku Wallu Sénégal n’est pas satisfaite du déroulement des élections législatives. Dans un communiqué la coalition formée par le Pds, l’Apr et ses alliés dénoncent «avec la dernière énergie les innombrables irrégularités de nature à entacher la sincérité du vote au Sénégal et dans la diaspora». Pis Takku Wallu Sénégal parle d’une «mascarade et du sabotage du scrutin à Touba et environs». La coalition a fait savoir que les bulletins de vote et les listes de ses représentants et mandataires de bureaux de vote «ont fait l’objet de rétention de la part des autorités administratives». «À Mbour, jusqu’à 13h 30, près de 2 000 électeurs ne savaient pas où voter ! Des bourrages d’urnes sont signalés à Ziguinchor ! À Kadam – Beinteigner – Toglou dans la commune de Diass, des irrégularités manifestes nous ont été signalées au bureau 2 et la qualité de l’encre indélébile pose problème ! À Paris des vidéos démontrent les travers constatés dans l’organisation du vote», dénonce Takku Wallu Sénégal. Par conséquent, la coalition Takku Wallu Sénégal tient le ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine pour responsable de cette «mascarade indigne de notre grande démocratie, reconnue comme majeure de par le monde». «Le ministre de l’Intérieur votre responsabilité qu’il vous faudrait bien mesurer est d’organiser un scrutin régulier et transparent et non de faire gagner votre camp. Le Sénégal a dépassé ce type de pratique d’un autre âge au regard de notre trajectoire démocratique», martèle Takku Wallu Sénégal. Ainsi, Takku Wallu Sénégal interpelle également la Commission électorale nationale autonome (Cena) chargée de la supervision des opérations électorales en plus de ses prérogatives propres. Pour Takku Wallu «le silence et l’inaction de la Cena devant une telle forfaiture et un tel sabotage pourraient être compris comme une complicité passive ou un choix délibérément partisan». En tout état de cause, la Coalition Takku Wallu Sénégal dit prendre à témoin, l’opinion nationale et internationale devant «cette fraude massive organisée par le Pastef avec la complicité active de l’administration».



La coalition Takku Wallu Sénégal annonce la saisine de ses conseillers juridiques pour l’annulation pure et simple du vote à Touba, où manifestement «la sincérité du vote a été fortement entachée d’irrégularités». La Coalition Takku Wallu Sénégal appelle les démocrates et républicains à «s’opposer avec détermination à toute stratégie de sabotage et de confiscation du suffrage des citoyens sénégalais».





























































