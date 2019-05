Talibé blessé à Pikine : Le propriétaire du pitbull condamné à un mois de prison

Six mois de prison dont un mois ferme. C'est la peine infligée au propriétaire du pitbull qui avait agressé à Pikine Abdoulaye Baldé, un talibé de 15 ans. Déféré au parquet le 10 mai dernier, Saliou Diouf a comparu ce vendredi à la barre du Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye pour les chefs de prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité non déterminée.



Devant le prétoire, le prévenu a balayé d'un revers de main les accusations portées contre lui. Mieux, il a rejeté la faute sur le jeune Baldé : "Le chien n'a pas attaqué le talibé dans la rue. C'est ce dernier qui s'est introduit dans la maison sans autorisation avant de le provoquer. Ainsi, le pitbull l'a poursuivi jusque dehors avant de le mordre."



Prenant la balle au bond, l'avocat de la défense, Me Ibrahima Mbengue, a sollicité le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens.



Refus du président dudit tribunal, qui est entré en voie de condamnation. De plus, le juge a réservé les intérêts à la partie civile qui a brillé par son absence.



Il ressort des éléments de l'enquête que l'animal a été abattu en même temps qu'un autre pitbull, deux rottweilers et deux bergers allemands qu'hébergeait le coupable.













seneweb