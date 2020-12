Tamba: Un imam arrêté pour trafic de chanvre indien

L’imam, qui dirigeait les prières dans une mosquée de Saré Guilél, était considéré comme le plus grand trafiquant de drogue du quartier. Il fera l'objet d'une filature policière, suite à la pétition des populations. Les complaintes faisaient état de l'enrôlement de plusieurs jeunes dudit quartier dans son «Daara».





Samedi dernier, les limiers ont envoyé un agent en civil chez lui pour acheter du chanvre indien. Quelque temps après, le policier en civil sort avec 6 cornets que l'imam lui a vendus. Les policiers feront irruption à l'intérieur de son Daara. Certains de ses disciples ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Mais, l’imam et l'un de ses talibés O. Diallo, seront alpagués.





Fouillant les coins et recoins du «Daara», les limiers tombent sur 39 cornets de chanvre indien, en sus d'un impressionnant arsenal servant à conditionner la drogue. L'imam stockait sa drogue à côté de centaines d'exemplaires du Saint Coran. Il a été déférés au parquet, ce lundi.























































L'Observateur