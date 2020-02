Tamba : le haut commandant de la gendarmerie appelle à plus de vigilance dans la Zone Est

« Les régions de Tambacounda et Kédougou font face à beaucoup de défis eu égard à leur position géographique, car frontalières à plusieurs pays. Ce sont aussi des régions à fort potentiel et à fort enjeu économique avec l’exploitation aurifère’’, a-t-il déclaré au sortir d’une réunion de prise de contact à la Légion Est de la gendarmerie, à Tambacounda.



Ces deux régions ont aussi un fort potentiel touristique avec le parc national de Niokolo Koba, avec tout ce que cela comporte comme défis pour les unités de la gendarmerie, a ajouté le Général Tine.



Il dit avoir donné aux agents de la zone Est de ’’nouvelles orientations’’ afin qu’ils fassent preuve de plus de vigilance dans l’exécution du service de manière à lutter efficacement contre l’insécurité.



« J’ai félicité le commandant de la légion Est de la qualité du travail fait jusqu’ici. J’ai aussi appelé à la vigilance parce que nous sommes dans une région frontalière », a-t-il souligné.



Le haut commandant de la gendarmerie a visité les différentes unités de la légion de gendarmerie de la zone, pour s’enquérir des conditions d’exercice des missions effectuées par les unités afin ’’d’identifier les manquements et y remédier le plus rapidement possible’’.



Le Général Tine s’est dit satisfait de constater que les unités ont un rendement appréciable dans l’exécution des missions de police judiciaire, administrative et militaire.



Abordant la question des infrastructures, il a reconnu la vétusté de beaucoup de cantonnements dans la Zone Est. ’’Je vais demander à ce que quelque chose soit fait pour réhabiliter nos cantonnements et en construire de nouveaux’’, a-t-il déclaré.































igfm