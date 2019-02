Tambacounda : Ce qui attend les "gros bras" du Pur

L'enquête sur les affrontements meurtriers de Tambacounda, entre les militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dirigée par Macky Sall et ceux du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) dont le porte-étendard est Issa Sall, avance à grands pas. En effet, le nouveau commissaire Hamady Baldé, qui a pris la procédure en cours, en remplacement de Yaya Samba Tamba muté à Dakar, ne traine pas les pieds.



Les délits sont déterminés, selon le quotidien Les Échos de ce samedi, dans le dossier. Le journal renseigne que le chauffeur du convoi d'Issa Sall, qui a heurté mortellement Cheikh Touré dit Mathieu, va être jugé mercredi en flagrants délits. Poursuivi pour homicide involontaire en vertu de l'article 307 du Code pénal, il risque entre six (6) mois et cinq (5) ans de prison et une amende de 20.000 à 30.000 Fcfa.



S'agissant des 23 autres membres du Pur, dont l'essentiel fait partie de la garde rapprochée du candidat dudit parti, ils seront édifiés sur leur sort lundi prochain. En l'état, quatre possibilités s'offrent au Procureur de Tamba Demba Traoré : envoyer le dossier en information, le confier à un juge d'instruction, saisir les flagrants délits ou le juge correctionnel par citation à Parquet ou procéder à un classement sans suite.