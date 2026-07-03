Tambacounda : Les FDS en formation pour mieux relever les défis sécuritaires

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région de Tambacounda participent, les 2 et 3 juillet, à un atelier d’actualisation des connaissances organisé par le projet Sen Resilience II. Cette session est consacrée aux droits humains et à la sociologie, avec pour objectif de renforcer les compétences des agents dans leurs interactions avec les populations, ainsi qu’en matière de médiation, de prévention des conflits et de maîtrise du cadre légal.



Selon la chargée de projet, Woly Lo, cette formation, financée par l’Union européenne et la Fondation Konrad Adenauer, fait suite à une première phase axée sur le dialogue et la sensibilisation des FDS. Elle intervient dans un contexte marqué par l’instabilité à la frontière avec le Mali et par l’émergence de nouveaux défis liés au numérique.



Présidant la cérémonie d’ouverture, l’adjointe au gouverneur de Tambacounda chargée du Développement, Diarryatou Ndiaye, a salué cette initiative. Elle a rappelé que la région, frontalière avec quatre pays, fait face à des menaces croissantes telles que le trafic de drogue, le terrorisme, l’extrémisme violent, les conflits communautaires, la circulation illicite des armes, la cybercriminalité et la désinformation.



« Ces nouveaux défis imposent aux institutions chargées de la sécurité une adaptation permanente », a-t-elle déclaré, invitant les participants à tirer pleinement profit de cette formation afin de renforcer durablement leurs capacités opérationnelles et la sécurité du territoire.























































Le Soleil