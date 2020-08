Tambacounda : Un apprenti-chauffeur de 19 ans tente de violer une vieille de 60 ans

C'est une histoire absolument sordide que relate L'Observateur dans sa parution de ce lundi.



Un apprenti-chauffeur âgé de 19 ans a tenté d’abuser sexuellement, à 3 reprises, d'une vieille de 60 ans.



Le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet pour tentative de viol. Les faits ont eu lieu à Tamba.



Après deux tentatives avortées de viol, il a débarqué au domicile de la vieille C. A. D. sans se soucier qu’un piège lui a été tendu.



Sur les lieux, l’apprenti se dirige dans la chambre de la vieille. Une fois à l’intérieur, il tente d’abuser d’elle.



La vieille dame, malgré son âgé, se débat et lui oppose un niet catégorique. Cerné par la famille, l’apprenti avoue son acte.