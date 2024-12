Tambacounda- Une commerçante jugée pour trafic international de drogue

Barikissou, commerçante d'origine béninoise et mère de quatre enfants, risque 10 ans de réclusion criminelle pour trafic international de drogue et contrebande. Elle a été arrêtée le 26 novembre 2023 à la brigade commerciale des douanes de Kidira lors d’un contrôle de routine. Les agents ont découvert 75 000 comprimés dissimulés dans un autocar immatriculé au Mali.







Les analyses réalisées par le laboratoire national d’analyse des drogues ont révélé que les comprimés contenaient 36,87 % de poudre d’opium et 13,56 % de morphine chlorhydrate, deux stupéfiants interdits selon l’article 24 du code des drogues.





À la barre, Barikissou a soutenu que ces comprimés étaient des déparasitant appelés "Quintex", achetés à Cotonou et destinés à être revendus à Dakar. Elle a nié connaître leur composition illégale. Le procureur Aliou Dia a requis 10 ans de prison pour trafic de drogue et 5 ans pour contrebande, tandis que ses avocats ont plaidé l’acquittement, arguant d’un manque de preuves.



La chambre a mis l’affaire en délibéré pour le 24 janvier prochain.























































Igfm