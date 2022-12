Tambacounda : le Conseil des ministres délocalisé a démarré ses travaux

La rencontre, présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, se tient sous un chapiteau installé dans les jardins de la gouvernance.



Les membres du gouvernement sont arrivés sur les lieux aux environs de 09h35 à bord de deux bus, à l'exception du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et du directeur de cabinet du président de la République Abdoulaye Daouda Diallo, venus avec leur propre véhicule.



Ils ont été rejoints sous le chapiteau par le chef de l'Etat qui, durant son séjour à Tambacounda, est logé dans les locaux de la gouvernance.



Arrivé lundi à Tambacounda, Macky Sall a inauguré mardi plusieurs infrastructures et présidé un conseil présidentiel de développement territorialisé.



A l'issue de cette rencontre, le ministre des Finances et des Budget, Mamadou Moustapha Ba, a annoncé qu'un budget d'investissement de 374 milliards 660 francs CFA "sera consacré" à cette région dans le cadre d'un programme triennal 2023-2025.



Jeudi, le chef de l'Etat présidera la cérémonie officielle marquant la célébration de la Journée de l'élevage.