Tamsir Sané : Le cerveau du gang a avoué le meurtre

La Gendarmerie a finalement bouclé l’enquête relative au meurtre du commandant de la Brigade de Koumpentoum. Et Idrissa Sow, le cerveau du gang, a été l’attraction de l’interrogatoire. Idrissa Sow, le suspect numéro un, dans l’affaire du cambriolage suivi de meurtre de la Poste Finance de Koumpentoum, aurait avoué être le tireur de la balle qui a tué le gendarme Tamsir Sané. Un pistolet automatique communément appelé PA a été utilisé pour atteindre le défunt à la tête. Une arme qui reste pour le moment introuvable. Malgré tout, sa coopération a permis de cravater les autres malfaiteurs. Mais que ce fut dur pour ces 13 aspects rudoyés dans la chambre d’enquête. Avec un interrogatoire musclé de la Gendarmerie de la Légion Est. Au finish, ils auraient fait des aveux circonstanciés, selon la Rfm, de leur implication dans le meurtre de l’adjudant-chef Tamsir Sané. Ces mis en cause ont été déférés devant le Procureur. Et, à défaut d’un retour de parquet, le procureur Demba Traoré, après son réquisitoire introductif, remettra le dossier au juge d’instruction pour approfondir l’enquête sur l’affaire du braquage suivi de meurtre du major Tamsir Sané. Placés sous mandat de dépôt, Idrissa Sow et Cie seront poursuivis, certainement, pour assassinat, vol aggravé avec effraction, usage de véhicules, usage d’arme sans autorisation administrative ou encore association de malfaiteurs.







Le Témoin