Tanor DIENG, «L’homme politique le plus détesté de l’histoire du Sénégal »

L’exclusion par le Bureau politique du Parti socialiste de 65 militants et responsables continue de faire réagir.



Pour les socialistes basés en France, c’est une grave erreur que Tanor DIENG et ses partisans viennent de commettre. Dans un communiqué, ils fracassent ces derniers qui, selon eux, fragilisent leur parti.«La coordination PS de France a appris avec stupeur par voie de presse l’exclusion de 65 camarades du parti par « l’homme politique le plus détesté de l’histoire du Sénégal. Le moment choisi pour prendre cette décision révèle au grand jour sa complicité agissante avec Macky SALL dans la cabale ourdie contre le camarade Khalifa Ababacar SALL, député maire de Dakar », lit-on dans le communiqué.



Poursuivant, ces socialistes établis au pays d’Emmanuel Macron tirent à boulet rouges sur Tanor DIENG en analysant sa décision. « L’exclusion de camarades parmi les plus légitimes, les plus représentatifs sonne comme un trait caractéristique de plus de l’ère Ousmane Tanor DIENG marquée par l’élimination de plusieurs générations d’éminents responsables rendant la présence du parti insignifiante dans plusieurs localités avec son corollaire d’échecs électoraux retentissants. La vie du parti depuis l’avènement de Ousmane Tanor DIENG est l’exact contre-pied de la méthode de SENGHOR faite d’aiguillon de la contradiction au plan interne et de dialogue avec les partis politiques adverses ou alliés pour aboutir à des symbioses éclairées et des compromis dynamiques, qui se sont traduits par des unions fortes, des adhésions de grandes personnalités , des réconciliations et des succès historiques », déclarent-ils.