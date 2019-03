Tapis rouge pour Macky dans les bastions mourides

Le fait que le département de Mbacké soit gagné par la coalition Idy2019 lors de présidentielle, pourrait faire croire à une « chute » de Macky Sall dans cette bastion du mouridisme. La réalité est tout autre. En effet, Macky Sall est arrivé premier à Kael (76,29% contre 10,58% pour Idy), à Darou Nahim (66,43% contre 23,17% pour Idy), à Taïba Thieckene (62,85% contre 28,46% pour Idy), à Darou Salam Typ (62,1% contre 33,88% pour Idy), Ndioumane (61,8% contre 24,38% pour Idy), Madina (66,6% contre 27,45%), Dendeye Gouy Gui (72,37 % contre 21,47%), Touba Mboul (75,07% contre 17,06%), Dalla Gabou (51,88% contre 32,82%), Missirah (58,62% contre 24,86%), Nghaye (70,56% contre 19,66%), Touba Fall (52,96% contre 43,19%), Sadio (71,42% contre 11,2%) et Taif 51,48% contre 17,51%. A Touba mosquée, Macky Sall a obtenu 22,82% alors que Idrissa Seck raflait 66,31 des voix. A Mbacké, Idrissa Seck obtient 51% contre 38,99% pour Macky Sall.

A l’analyse, il ressort que Macky Sall a gagné toutes les quatorze communes rurales du département de Mbacké avec des scores importants : cinq communes avec score supérieur à 70% et cinq autres communes avec des scores dépassant 60%. En vérité, le can- didat de Benno n’aura perdu que les com- munes de Mbacké et de Touba Mosquée qui avait un nombre important d’électeurs.







Si on ajoute à ce constat le fait que le Prési- dent a gagné toutes les bastions mourides (Diourbel, Darou Mousty, Porokhane avec un score fleuve de 76,26%…), on peut allégrement dire que le « vote mouride » n’a pas été défavorable à Macky Sall. En tout cas, les chiffres parlent d’eux-mêmes.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération )