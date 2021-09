Témoignant sur son défunt chauffeur, Moustapha Guirassay ...craque!

Les larmes sont libératrices ; il y a de l’humanité dans les larmes. Parce que l’indicible les traverse et qu’elles manifestent aussi la force d’une relation. Pour ainsi dire qu'entre le députe Moustapha Guirassay et son regretté chauffeur, les relations étaient fortes. Les larmes de Guirassy, inconsolable depuis qu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle (le décès de son chauffeur) en disent long. Dakarposte a appris qu'ils étaient des potes. De vrais amis.

Et, comme disait l'autre, confiance, présence indéfectible, acceptation : tels sont sans doute les maîtres mots d’une amitié intense qui traverse le temps et les épreuves. Car l’amitié demande, comme l’amour, un effort de chacun pour durer et se renforcer. Malheureusement, la grande faucheuse a tapé à l'incruste.



Encore une fois, la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à M. Guirassy, à sa famille (celle du défunt aussi la sienne, pourrait-on dire) éplorée.

Qu'Allah accueille feu Samba Ba dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!