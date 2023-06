Tension politique : la ville de Tambacounda épargnée jusqu’ici

La ville de Tambacounda n’a pas connu de manifestations depuis le premier juin. Toutefois, les forces de défense et de sécurité sont visibles dans les différents points stratégiques de la commune de Tambacounda pour parer toute éventualité. A la date du 2 juin, le trafic n’a pas connu de perturbations des quartiers Pont à Médina Coura, en passant par les quartiers populeux de Plateau, Sare Guilel. Les véhicules de transport en commun et les motos Jakarta circulent.



Depuis sept heures, les travailleurs du secteur public et privé ont rejoint leur lieu de travail. Les établissements publics, privés, bancaires et hôteliers sont ouverts. Il en est de même pour les vendeurs ambulants sont dans les rues avec leurs marchandises sans rencontrer aucun obstacle.



Les activités génératrices de revenus n’ont pas connu de perturbations dans les lieux de commerce. « Ces bruits concernent certaines localités de Dakar, Ziguinchor et autres, comme c’est souvent le cas », témoigne un interlocuteur.



Les rares personnes qui voulaient mettre le feu dans les deux artères principales de Sare Guilel ont été tout bonnement dénoncées aux forces de sécurité. Ce qui a permis à ces dernières d'intervenir rapidement avant de mettre la main sur deux individus. « Nous ne laisserons jamais des personnes malintentionnées venir brûler notre ville. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à dénoncer quiconque comme ce fut le cas ce matin. Tambacounda est une ville où tout le monde se connait donc il ne peut pas avoir de manifestation sans que nous ne connaissions les auteurs à moins qu'ils soient des étrangers », soutiennent les jeunes de Sare Guilel. Ici, cette couche de la population entend dénoncer les auteurs des actes de vandalisme.



























































