Tensions au Sénégal : L'appel du gouvernement gambien

«Le gouvernement gambien note avec la plus grande préoccupation les développements récents dans la République sœur du Sénégal, patrie de "Teranga", réputée pour sa paix et son rétablissement de la paix», souligne le gouvernement gambien.





Dans son communiqué de presse, il appelle ses "frères" sénégalais à donner «une chance à la paix et à participer activement au dialogue politique inclusif en cours.» Il encourage aussi les responsables religieux, politiques et communautaires à intensifier leurs efforts pour apaiser cette situation préoccupante et la résoudre à l'amiable.



«Nous encourageons le Président Macky Sall à intensifier ses efforts en cours pour trouver une solution négociée, pacifique et durable. Le maintien de la paix et de la stabilité de la sous-région est primordial, et la République du Sénégal se fait le champion de cette cause commune depuis des décennies», indique le gouvernement de la Gambie.





Soulignant la solidité des institutions démocratiques du Sénégal et ses antécédents éprouvés en tant que négociateur respecté et artisan de la paix dans la sous-région, le président Adama Barrow et son gouvernement «croient fermement que le gouvernement sénégalais résoudrait pacifiquement la situation actuelle dans le véritable mode de dialogue de la Sénégambie, le respect mutuel et la réconciliation.»

























































igfm