Tensions politiques à l'approche des législatives au Sénégal- Le "premier limier", Felix Antoine Diom, gère la situation en toute discrétion

Il est apparu bien curieux que les Sénégalais n’ont vu ou entendu nulle part le ministre de l’Intérieur alors que le pays est en train de vivre des moments difficiles. Les grèves se succèdent, les manifs se multiplient et le ministre de l’Intérieur est aphone et invisible.

"Ndeketeyoo" Félix Antoine Abdoulaye Diome est au four et au moulin sans que cela se sache. De jour comme de nuit, il est au parfum de toutes les manigances que préparent les leaders de l’opposition.

Selon certaines sources de dakarposte, il lui arrive même de passer la nuit dans son vaste bureau afin de lire ou entendre en temps réel les informations que lui fournissent ses hommes sur le terrain.

"Antoine est un homme bien futé. Il a su en un temps record mettre sur pied son réseau. Connu pour allier à la perfection ambition et discrétion, le premier limier du Sénégal s'est frayé une place parmi les ministres qui comptent aux yeux du Président de la République, Macky Sall. Mais, face à lui il existe des taupes dans l’administration qui informent les leaders de l’opposition. Ils sont au trésor, dans les rouages de l'économie et/ou du transport entre autres secteurs de l'administration, certains même dans la police (et le cas échéant ils seront identifiés)... " fait savoir une source au parfum de presque tout ce qui se trame sous nos cieux. Et, notre interlocuteur de renchérir: " il me revient que ces gorges profondes ont informé l’opposition, Sonko en particulier de la surveillance dont lui et tous ses alliés font l’objet en précisant qu’ils pourraient être arrêtés et envoyés devant le juge pour participation à manifestation interdite. Vous aurez donc compris pourquoi l'opposant Ousmane Sonko, qui a osé défier l'Etat, le ministre de l'Intérieur, le général Moussa Fall pour ne citer qu'eux, a fait marche arrière sur ses projets funestes de semer le trouble." C'est dire...