Tensions politiques et sociales : Le message apaisant de Mgr Ndiaye

La communauté chrétienne catholique a célébré ce samedi, la naissance de Jésus-Christ. Mgr Benjamin Ndiaye qui a présidé la messe de minuit, est revenu sur le sens de cette nuit très sainte. «Noël, c’est la rencontre de l’humain avec le divin», a fait savoir l’archevêque de Dakar dans son homélie. D’après lui, «nous célébrons la naissance de Jésus Christ dans la vie des hommes. Il est le Messie, l’Em­ma­nuel, Dieu avec nous. En lui, Dieu a pris le chemin des hommes, pour marcher avec eux». Selon le prélat, «Jésus s’est fait pauvre, pour nous enrichir de sa pauvreté». Et en marchant derrière l’Emma­nuel, comme les disciples fidèles et persévérants, «nous serons en communion les uns avec les autres, pour participer à la mission de l’Eglise», conseille-t-il aux fidèles catholiques, venus nombreux prendre part à la messe. En bon guide, il leur a demandé de se «laisser guider par le Fils de Dieu, pour aller vers le Père». «Et c’est tout le sens de cette naissance, où Dieu se manifeste dans la vie des hommes», enchaîne-t-il. Il poursuit avec des prières : «Que sa générosité renforce notre confiance et notre assurance en toute sérénité. Qu’il rende active votre foi persévérante, notre espérance, et prenne notre charité pour un témoignage authentique et crédible, en famille, dans l’Eglise et dans la société. Qu’il enlève vos doutes et interrogations, et que la lumière du Christ né à Bethléem, illumine vos intelligences et réchauffe vos cœurs. Que cette lumière qui a resplendi dans le Peuple qui marchait dans les ténèbres, qu’elle vous libère de toute peur et malfaisance, pour que vous demeuriez de fidèles chrétiens.» Dans la même veine, il conseille aux fidèles du Christ, de se rendre disponibles «cha­que jour davantage, à réaliser ce programme de vie chrétienne, en se sanctifiant par la parole de Dieu, dans la prière individuelle et communautaire, et par une conversion». Le patron de l’Eglise n’a pas oublié d’envoyer en mission ses disciples : «Allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en respectant tous les commandements et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin de mes jours. A la lumière de l’Evangile, on peut dire que la venue de Jésus Christ dans ce monde, suscite une marche commune vers le lieu de sa naissance. Il y a d’abord la marche de Marie et Joseph, qui sont allés à Bethléem, alors arriva le jour où l’enfant devait naître.» En outre, il a aussi prié pour «que l’Enfant de la Crèche fasse dissiper les ténèbres de nos vies».

Cette prière a été fortement appréciée par Moïse Sarr, secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur. Il dit : «C’est bien de parler de cette cohésion sociale. Je sais au­jourd’­hui qu’elle arrive à point nommé, dans la mesure où nous sommes en période préélectorale, qui peut être mal­heureusement marquée par quelques tensions, quelques heurts. Recevoir ce message en fin d’année, qui met en avant la paix, la dimension humaine de l’homme. Ce message doit être en­tendu par nous les fidèles catholiques et au-delà de la communauté catholique, par l’ensemble du Peuple sénégalais», s’est-il réjoui. D’après le Secrétaire des Sénégalais de l’extérieur, «ce sont des moments où les gens se retrouvent en famille».

Par ailleurs, le curé de la Cathédrale Abbé Gérard a salué «le geste discret du chef de l’Etat, qui a permis de célébrer la messe dans une cathédrale bien fleurie, et son soutien pour la réhabilitation des églises dans les différents diocèses du pays».



































