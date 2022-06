Tensions politiques grandissantes – Ni guerre ni paix ?

Pendant que l’opposition se radicalise de plus en plus et que le pouvoir se mure dans sa tour d’ivoire, les Sénégalais restent perplexes.

Ces tensions ont atteint leur point culminant lorsque des listes de l’opposition, notamment celle de la coalition de Sonko ont été éliminées de la course vers les législatives. Du coup, la tension est montée et les risques d’affrontements se sont multipliés. D’un côté l’opposition qui, se disant dans son bon droit est décidée à alerter l’opinion nationale et internationale et à multiplier les manifestations populaires afin de protester contre ce qu’elle estime être une forfaiture. De l’autre côté, le camp du pouvoir qui menace d’organiser des contre-manifs et, entre les deux, une population exacerbée par les conséquences désastreuses des affrontements récurrents entre manifestants et forces de l’ordre qui donnent souvent lieu à des saccages d’édifices publics ou de biens appartenant à des particuliers.

Il plane donc sur le pays une menace réelle de turbulences qui pourraient durer longtemps, peut-être même jusqu’après les législatives. Car, les riverains des lieux de manifestations promettent de ne plus laisser leurs quartiers en proie à des destructeurs, des trouble-fêtes qui n’ont que l’envie de propager la chienlit.

L’opposition ayant décidé de poursuivre les manifs avec la proposition de Sonko d’organiser des concerts de casseroles, trois camps opposés les uns les autres pourraient se faire face et mettre la paix sociale en danger.

Comment faire face ? Qui de l’opposition ou du pouvoir doit-il mettre le bémol ? Chacun se croyant dans son bon droit, c’est la quadrature du cercle et personne n’est à l’abri de troubles durables.







