Terrorisme au Sénégal : " Nous sommes sous la menace mais..." (Amadou Bâ, ministre des Affaires Étrangères)

"C'est un fait qui préocupe le monde et qui n'a pas de frontières". Tels les premiers mots du ministre des affaires étrangères Amadou Bâ qui recevait ce Dimanche le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo.



Cette visite de l'ancien directeur de la CIA sera une occasion pour la presse sénégalaise d'évoquer certaines questions liées à la sécurité en Afrique dans un contexte sous permanente menace terroriste.

Le ministre Amadou Bâ estimera que " l'Afrique en général est sous la menace, mais au Sénégal, compte tenu des moyens mis en œuvre, nous sommes préservés de cette menace terroriste", signifiera t-il.



D'ailleurs, le ministre sénégalais se réjouira de ce cadre que nous avons et qui est modéré avec cette cohabitation religieuse bien soutenue. Toutefois, il nécessitera de se prémunir de certaines dispositions, vu que nous sommes dans un monde très ouvert. Cela, toujours selon Amadou Bâ, sera possible avec le soutien des États Unis qu’il sollicitera à travers le secrétaire d’État Mike Pompeo...