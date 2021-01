Tfm : La journaliste Arame Touré démissionne

Une perte de taille pour la Télévision Futurs médias. En effet, Arame Touré a présenté sa démission hier, mardi. Selon nos informations, la talentueuse journaliste a décidé de quitter la Tfm "pour convenance personnelle". Pour rappel, la désormais ex présentatrice de Soir d'infos avait quitté la Dtv avant de rejoindre l'organe du Groupe futurs médias, il y a un peu plus d'un an.