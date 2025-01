Thaïlande: le gouvernement en route vers la légalisation des casinos

Le gouvernement a ouvert la voie, lundi 13 janvier, à la légalisation des casinos et des jeux d'argent en Thaïlande, un projet de loi controversé que les autorités défendent au nom de la promotion du tourisme. «Le Cabinet a approuvé en principe le projet de loi sur les complexes de divertissement proposé par le ministère des Finances», a déclaré la Première ministre Paetongtarn Shinawatra. «Les objectifs sont: augmenter les revenus, soutenir l'investissement et lutter contre les jeux d'argent illégaux», a insisté la dirigeante. Le texte prévoit d'installer les casinos au sein de «complexes de divertissement» plus larges, qui pourraient aussi comprendre un centre commercial, un parc aquatique ou un hôtel, écrit l'AFP.