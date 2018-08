Thérèse Faye recadre Abc

La sortie d'Alioune Badara Cissé sur son éventuelle candidature à la présidentielle crée des vagues au sein de l'APR. La directrice générale de l'Agence de la Petite enfance et de la Case des tout-petits, Thérèse Faye, est montée au créneau pour rappeler le médiateur de la République à l'ordre.

"Si ABC veut être candidat, il est libre. Nous ne pouvons pas, à quelques mois des élections, être divertis par des gens qui depuis un certain temps ont manifesté ouvertement qu'ils ne sont plus sur la ligne tracée par le parti. Si maintenant, il ne se retrouve plus dans le parti, il est libre de prendre un autre chemin. Il doit avoir le courage politique de se décider", signale-t-il.