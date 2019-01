"Thiant" Serigne Saliou -Le jeune responsable de l'APR, Mohamed Sylla réunit tout le gotha du Sénégal...le temps d'une soirée

L'APR, qui force est le reconnaitre compte les étoiles à Touba, c'est à dire entreprend péniblement de faire tomber dans son escarcelle la ville sainte à l'occasion de la Présidentielle, devra désormais compter avec ce jeune responsable politique. En effet, Mohamed Sylla, jeune par l'âge mais grand par son carnet d'adresses (touchons du bois) a démontré samedi dernier qu'il jouit d'une représentativité.



La festivité religieuse dédié au vénéré Serigne Saliou Mbacké qu'il organisait en face de la boutique "ETYNCEL COUTURE" sur l'intersection des "2 voies" de Sacrée Coeur a remporté un franc succès.



Outre de fortes délégations venues expressément de la capitale du mouridisme, la cérémonie religieuse; qui a débuté en début de soirée, a réuni tout le gotha du Sénégal. Plusieurs décideurs du régime, des ministres, des hauts cadres de l’Etat et leurs familles respectives entre autres anonymes ont tenu à assister et/ou participer à cette célébration du regretté Serigne Saliou Mbacké, guide religieux de Mohamed Sylla.



Au nom et pour le compte du Président de la République, le ministre-Directeur de Cabinet Oumar Youm s'est "himself" déplacé pour rehausser de sa présence la solennité.

L'autorité religieuse habilité à parler au nom et pour le compte du khalif général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre a envoyé une forte délégation sous la houlette de Serigne Elhaj Bousso .



Il y'avait également une délégation de Mme Diop, patronne de Mercure Voyages, sans compter l'illustre entrepreneur Junior Cissé Lô, le concessionnaire de véhicules Daouda Mbow patron de NVA, Matar Diène, conseiller spécial du chef de l'Etat, Serigne Dane ibn Serigne Abdou Lahat Mbacké, Sokhna Fatou Mbacké Sidy, Serigne Galass Kaltom Mbacké, "Mini Car" bou Serigne Saliou, Serigne Abdou Lahad Diakhaté....



Aussi, avons-nous noté la présence du transitaire Lamine Camara, Sokhna Mariama Mané, Sokhna Ndèye Mbaye Bathie entre autres...



L'opérateur économique Elimane Lam, qui n'est plus à présenter, est vite passé avant de s'éclipser dans sa légendaire discrétion.



"Je tiens à remercier à haute et intelligible voix Elimane Lam parce que personne, je dis bien personne n'a fait ce qu'il a fait pour moi en termes de soutien financier. Grâce à lui, j'ai su faire face aux innombrables charges de cette nuit dédié à Serigne Saliou" dira Mohamed Sylla



Une belle occasion pour ce dernier de demander aux autorités de Touba de prier pour la réélection de son mentor, le Pr Macky Sall.