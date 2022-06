Thiaoun Mbambara/Foncier : Huit blessés, plusieurs personnes arrêtées et des dégâts matériels sur des véhicules suite aux jets de pierres lancées au Khalife de Ndiassane

Venu s'enquérir de l'état de situation foncière qui prévaut à Thiaoun Mbambara, le Khalife de la famille Kountiyyou a été accueilli par des jets de pierre par des riverains et potentiels partisans du maire de Chérif Lô. Suite à cela huit personnes (Babacar Ndongo, Mame Bou Kounta de Cheikh Égypte, Baye Yakhya de l'imam Ratib, Mohamed Kharachi Kounta, Mouhamed Sène, Seynabou Kounta tombée en syncope, Thierno Ndiaye) dont deux graves ont été évacuées aux urgences de l'hôpital Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Les six blessés sont suivis au Dispensaire de Ndiassane. Plusieurs dégâts matériels sur les véhicules ont été notés. Les bornes déjà en place ont également été saccagées.

Selon notre source, n'eût été certaines interventions pour atténuer la tension, les populations auraient saccagé la mairie de Chérif Lô. Sept personnes ont même été interpellées par les pandores. Les petits fils de la famille Kountiyyou comptent porter plainte contre cette injustice du maire qui aurait déjà morcelé et vendu des parcelles de terres situées à Thiaoun Mbambara. Le maire de Chérif Lô serait fortement suspecté d'être derrière toutes ces manœuvres contre la famille Kountiyyou.

Nous y reviendrons....