Thiaroye : 4 dealers arrêtés par la gendarmerie avec 480 kg de drogue

Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale intensifie la lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants, avec le renforcement du dispositif sécuritaire de veille sur l’ensemble du territoire national. C'est ainsi que le chef d'escadron Kalaw Tine, commandant de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, et ses hommes ont démantelé un réseau de trafiquants.



La brigade territoriale de Thiaroye, commandée par l'adjudant-chef Abdoulaye Kébé, a mis fin, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025, aux actes délictuels d’une bande de trafiquants qui s’activait pour débarquer une importante quantité de chanvre indien au niveau de la plage de Thiaroye-sur-Mer, à proximité du quai de pêche Sénégal, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.





Les investigations menées ont permis l’interpellation de quatre individus présentant des indices graves et concordants de leur participation à ce trafic de drogue et la saisie de 480 kg de chanvre indien conditionnés dans huit sacs, dont quatre de 50 kg et quatre de 70 kg. Deux véhicules de marque Citroën et un scooter ont été également saisis durant cette opération intervenue après la saisie de 100 kg de chanvre indien dans la nuit du 3 au 4 janvier 2025 par la même unité au niveau de cette plage de Thiaroye, renseigne le chef de la DCRP.



Pour mémoire, cette unité de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar avait interpelé, la même nuit du 3 janvier 2025, un autre trafiquant avec deux sacs de chanvre indien d’un poids total de 100 kg à la plage de Mbattal, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer.



Au total, 580 kg de drogue ont été saisis entre le 3 et 7 janvier derniers.



La gendarmerie nationale réitère son invite à la vigilance à l’endroit des populations qui peuvent contacter gratuitement le centre d’appel aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20.

































































seneweb