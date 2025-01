Thiaroye sur Mer accueille le premier bébé de l’année 2025

Le premier né de l’année 2025 est une fille.



Elle est née ce 1er janvier 2025 à 00h pile-poil, d'après les sages femmes du poste de santé de Thiaroye sur Mer.



Ce bébé est le 7e enfant de la dame Ndèye Anta Kama, âgée de 32 ans.



Accompagnée du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, et du ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Ibrahima Sy, Mme le ministre de la famille et des solidarités, Maimouna Dièye, a choyé les heureux parents et leur fille. Cette dernière bénéficiera des dons en lait, couches, vêtements, produits cosmétiques entre autres présents.



L’avenir de l’enfant n’est pas laissé en reste car un compte d’épargne lui est ouvert pour ses études, il s'y ajoute également les projets d’autonomisation des parents du bébé.



Ce « bébé de l’équité » est aussi un prétexte pour rehausser le plateau technique des services de maternité, pédiatrie, néonatalogie de toutes les structures sanitaires du pays, selon le ministre de la santé.



« Avec une fille en premier, 2025 sera une année de paix et de prospérité », se réjouit la marraine Maimouna Dièye.





































































seneweb