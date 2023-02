Thiénaba / Serigne Assane Seck : "Tout le monde dans la communauté des illuminés, sait que Macky Sall a le meilleur profil pour l'intérêt du pays!"

Partant du principe que la paix et la stabilité du pays sont des maillons indispensables pour l'intérêt de tous, le Khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck, a lancé un appel à tout un chacun, mais surtout aux politiques. C'était en marge d'une visite de responsables de l'APR. Serigne Assane Seck est d'avis que le Président Macky Sall est le meilleur choix et qu'en plus de cela, s'il venait à se présenter à nouveau pour la prochaine présidentielle 2024, les Sénégalais devraient le soutenir afin qu'il puisse poursuivre ses projets. "Tout le monde dans la communauté des illuminés, sait que Macky Sall a le meilleur profil pour diriger notre pays le Sénégal. Que Macky Sall continue son règne. Notre patriotisme nous instruit qu'il doit continuer ses projets pour le bénéfice de toute la nation. C'est en réalité une nécessité. Ce, même si seul Dieu est maître du destin et sait ce qu'il adviendra", a déclaré le Khalife de Seckène.

Il a également invité les jeunes à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays...













































