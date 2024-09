Thiénaba - projets périlleux et perte de valeurs : la fatwa du khalife Baye Serigne Assane Seck

Recevant le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Khalife Baye Serigne Assane Seck a révélé que l'arrivée du chef de l'État à la tête du pays fait partie des miracles du tout-puissant, vu son passage de la prison jusqu'au palais. Et que tout cela montre que Dieu choisit qui il veut et le place dans la disposition de son choix.



Le khalife est revenu sur la genèse de Thiénéba en soulignant que cette cité fait partie de la première génération des foyers religieux qui se sont battus pour l'instauration de l'islam au Sénégal. Avant de réitérer ses propos selon lesquels le Président de la République, dans le cadre de ses tournées dans les foyers religieux, devrait d'abord privilégier la cité de Mame Ahmadou Ndack Seck.



Baye Serigne Assane Seck a par ailleurs remercié son hôte de s'être déplacé pour venir le rencontrer avant de prier pour lui et pour le pays. Il en a profité pour inviter les jeunes à éviter d'embarquer dans des projets périlleux au prix de leurs vies. S'adressant toujours à ces derniers, il a déclaré que les voies à suivre sont les suivantes : le travail et le respect des principes de l'islam tout en ajoutant celle du « Jub, Jubbal et Jubbanti ». En guise de conclusion, il a exhorté à la promotion des bonnes valeurs…















































































