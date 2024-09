Thierno Alassane Sall : « De qui se moque-t-on ? »

Les réactions pleuvent après la décision du Président Bassirou Diomaye Faye de dissoudre l’Assemblée nationale. Thierno Alassane Sall, député non inscrit dénonce « une filouterie ». « Je dois dire que je suis encore une fois dans la même situation qu'il y'a un an quand Macky Sall menait un coup d'Etat. Je n'aurai jamais imaginé que le Président Bassirou Diomaye Faye pouvait saisir l'Assemblée nationale, écrire une lettre pour fixer la date de la Dpg, avec dans l'esprit l'idée de dire que cette Dpg ne se tiendra jamais, on va dissoudre la veille », regrette le président de la République des valeurs (RV, formation politique), repris par Libération.



Le parlementaire d’ajouter : « […]. Il dit qu'il ne peut pas contraindre son Premier ministre, il veut contraindre une Assemblée nationale où il n'a pas la majorité. Mais de qui se moque-t-on ? C'est de la filouterie. » Il martèle : « D’ailleurs, je regrette qu'il ait commencé sa déclaration sans faire un mot sur la tragédie de Mbour. L'économie du Sénégal qui est en lambeaux au point où les activités du Port ont baissé drastiquement, ça veut dire que nos recettes aussi ont baissé drastiquement. » L’opposant en déduit « qu’on est à une année économique blanche » puisque justifie-t-il :



« Depuis le mois de décembre 2023, jusqu'à ce jour, on est dans la politique politicienne. Et jusqu'à novembre, décembre, avant l'installation de la prochaine Assemblée, on sera dans la politique politicienne. »



« Pendant que nos jeunes meurent en mer, pendant que l'hivernage est dans une situation difficile, pendant qu’on doit préparer la rentrée scolaire, le seul agenda, le seul mot d’ordre qu’ils ont à la bouche depuis des semaines, son Premier ministre et lui, c’est la politique politicienne. Et non pas la grande politique qui convoque les réformes qu’ils avaient promises au peuple sénégalais. […] », tranche l’ancien ministre.