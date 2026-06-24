Thierno Alassane Sall: "Nos 37 milliards ont servi, en partie, à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire et ailleurs"

"QUAND LE VICE PORTE PLAINTE

Nos 37 milliards ont servi, en partie, à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire et ailleurs.

Il y a, au Sénégal, des vampires qui rêvent de prendre leur part du pactole disparu en s’autoproclamant représentant d’un fantôme qui fuit même la justice de son pays, l’Espagne. AEE POWER EPC, sourde aux interpellations des citoyens, nous informe par son avocat, avoir déposé une plainte, une de plus, cette fois-ci contre ma personne. Tout en refusant de répondre à la justice espagnole !

Pendant ce temps, des compatriotes, privés d’électricité, vivent dans des conditions inhumaines. La justice sénégalaise devrait, depuis longtemps, mettre un terme à cette tragi-comédie." post Thierno Alassane Sall sur le mur de sa page Facebook