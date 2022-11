Thierno Alassane Sall renie la sécurité devant Antoine Diome : « Le peuple sénégalais a perdu tout espoir de protection… »

Le député non-inscrit, Thierno Alassane Sall, s’est offusqué de la sécurité dans ce pays. « La sécurité est une demande sociale dans ce pays » considère le parlementaire devant le ministre Antoine Félix Diome qui défendait son budget ce dimanche à l’assemblée nationale. Concernant la question des marches interdites, Thierno Alassane Sall déballe : « Vous n’êtes pas plus patriotes que les autres sénégalais qui veulent faire leur manifestation. Il faut être sérieux. Vous ne donnez jamais de raisons valables en interdisant les marches. Il faut mettre un terme à cela », estime TAS qui se dit convaincu que le régime a perdu la confiance du peuple sénégalais. Toutefois, Thierno Alassane Sall salue le professionnalisme des femmes et les hommes qui assurent la sécurité de ce pays et considère qu’ils méritent bien le respect...