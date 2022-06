Thierno Alassane Sall sur Farba Ngom : "Aller jusqu'en France et donner 15 millions d'euros pour..."

Vendredi 3 Juin 2022

Selon l'ancien de l'Alliance Pour la République (Apr), Thierno Alassane Sall, il faut que la justice fasse son travail, surtout envers Farba Ngom : "Il crie à hue et dia qu'on allait partout ensemble. Je ne suis jamais parti avec lui, mais comme il a la main légère, il faut que l'on sache la provenance des fortes sommes d'argent qu'il distribue. Aller au Gabon et en France, et donner 15 millions d'euros en guise de transport...