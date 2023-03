Thierno Amadou Tidiane Ba exhorte les Sénégalais à œuvrer pour la paix

‘’On dit que le Sénégal c’est +Sunugal+ (pirogue en wolof). Tous ceux qui sont embarqués à bord ont le même souhait, c’est-à-dire que la pirogue arrive à bon port, pour sauver leur vie et leurs biens’’, a-t-il dit lors de l’ouverture de la 83e édition du Daaka (retraite spirituelle).





Le président de la République, Macky Sall, accompagné des membres du gouvernement et de son cabinet, ainsi que des autorités administratives, locales et religieuses, a pris part au lancement de l’édition de cette année, qui prendra fin le 13 mars prochain.





Le Sénégal est certes un petit pays en terme de superficie, mais il est doté de beaucoup de bienfaits par la grâce de Dieu, a relevé le khalife de Madina Gounass.





Après avoir subi la colonisation et obtenu son indépendance, quatre chefs d'État se sont succédé à sa tête, a rappelé le guide religieux.





‘’Chacun d’entre eux a fait ce qu’il pouvait faire et avec les moyens dont il disposait’’, a-t-il dit, saluant les réalisations du président Sall depuis son accession au pouvoir, en 2012.





Après avoir rendu grâce à Allah, le guide religieux a rappelé les conditions difficiles dans lesquelles se déroulait le Daaka, qui se tient dans une forêt qui a priori était considérée comme un milieu inhospitalier à l'homme.





‘’Dieu sait ce qui se trouve sur ce site en termes de secrets, de sacralité et de bonté. Il connaît aussi les intentions de ceux qui viennent ici pour se recueillir, prier et suivre ses recommandations’’, a dit le khalife.





Le marabout a formulé des prières à l’endroit des autorités présentes à la cérémonie, notamment pour la réussite de leurs projets allant dans le sens du développement du pays.



Le "Daakaa', un grand rassemblement religieux où ne sont admis que les hommes, a été institué en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, à Médina Gounass, dans la région de Kolda (sud). Il se tient chaque année à 10 km de la ville religieuse et est marqué notamment par des prières et des récitals de Coran.





Le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ (1900-1980), fondateur de Madina Gounass, a recommandé toute sa vie durant le respect des cinq piliers de l'islam et la pratique de la sunna du Prophète Mouhamad (PSL).





Connu également sous le nom de Mamadou Hawoly Bâ, il est né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord). Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu'il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il repose à Madina Gounass, la cité religieuse qu'il a créée en 1936.

















































aps