Thierno Lô- « Macky Sall ne protégera personne… »

Concernant les interrogations soulevées suite au reportage de la chaine de télévision britannique BBC, le ministre Thierno Lô dit être en phase avec le Président de la République, qui soucieux, d’éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a pris la bonne mesure en instruisant le ministre de la Justice de saisir le procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire. Celle-ci permettra, au terme d’une enquête complète sur l’ensemble des faits allégués, de rétablir la vérité.



La justice nationale est saisie, elle ne subira aucune pression et le droit sera dit. Il semble que la justice internationale ait été également saisie.



Thierno Lô invite invite tous les Sénégalais à savoir raison garder, il demeure persuadé que le Président Macky Sall ne protégera personne et exercera son mandat sans aucune pression d’où qu’elle vienne.



Il a rappelé qu’il n’y a aucun doute quant à la volonté de transparence du Chef de l’Etat dans la gestion des ressources naturelles qu’il a manifesté dès sa prise de fonction dès le début de son premier mandat le 2 avril 2012.



Sur la démission de M. Aliou Sall, il dit prendre acte de la décision courageuse et volontaire de démission de son poste de directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) alors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence.



LERAL