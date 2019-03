Thierno Lo à ses détracteurs : «Ce que nous avons fait pour la victoire de Macky Sall, personne d'autre ne l'a fait... »

L'Alliance pour le développement par l’intégrité, l’action, le nationalisme et l’africanisme (ARDIANA), que dirige, Thierno Lo a fait le bilan de sa participation à la dernière présidentielle. Mission accomplie pour les différents délégués venus dans tous les département du Sénégal mais aussi une occasion pour leader de la dite formation de répondre à certaines attaques.



"Il y a trop de bruits dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. On n'a pas élu Macky Sall pour se partager le pays après. Mais ce que nous avons fait pour la victoire du Président Macky Sall, personne d'autre ne l'a fait. Nous avons formé beaucoup de femmes à Touba et de jeunes à travers le pays pour acquérir un électorat sûr et nous avons travailler sans tricher" a fait savoir l'ancien ministre du tourisme sous Me Wade.



Pour lui les meetings et les caravanes ne font gagner personne. "Nous avons fait un véritable travail de terrain dans les régions données favorable à l'opposition. Macky Sall est le plus informé dans ce pays et il sait bien que n'avons apporté pour sa réélection", a fait savoir Thierno Lo sous une pluie d'applaudissements de ses partisans.



Pour ce qui de la formation du prochain gouvernement dira que sa coalition a des hauts cadres mais refuse de réclamer des poste comme d'autres formations politiques membres de Benno Book Yaakaar. " Nous n'avions jamais réclamé de poste de responsabilité. Ce qui nous intéresse, c'est le développement du Sénégal. Que Macky nous respecte et qu'il regarde ce que nous avons fait pour lui. Il n'a plus de pression politique dans son dernier mandat. Donc, il doit miser sur la compétence."