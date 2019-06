Thierno Lo précise: «Nous ne serons jamais dans des lobbyings autour de la première dame...» (REGARDEZ)

L'Alliance pour le développement par l’intégrité, l’action, le nationalisme et l’africanisme (ARDIANA), que dirige, Thierno Lo a fait le bilan de sa participation à la dernière présidentielle et son compagnonnage avec le président de la république, Macky Sall.



Après cinq mois de la présidentielle, le président de la république Macky Sall n'a pas encore nommé un membre de la coalition (ARDIANA) dans l'attelage gouvernement. Répondant à une question d'un journaliste sur ce constat, Thierno Lo dira que sa coalition s'est beaucoup battue pour la réélection du candidat et ne met aucune pression.



"Nous avons pousser les Sénégalais à voter pour Macky Sall. Nous avons gagné et nous avons théorisé dès le départ que le gouvernement n'est pas une société anonyme où les gens ont des actions et doivent se partager des dividendes."



L'ancien ministre du tourisme ajoute qu'un homme a été élu, "il lui appartient de confier à 15 millions de Sénégalais, qui, il veut et qui lui inspire confiance(...). Mais nous ne serons jamais dans les lobbyings autour de la première dame et du président de la république. Nous avons un seul interlocuteur dans le gouvernement et je ne parle qu'au président de la république."



L'Alliance pour le développement par l’intégrité, l’action, le nationalisme et l’africanisme (ARDIANA) réaffirme toujours son engagement auprès du président de la république. "Notre coalition regorge beaucoup de compétences avérée. Et nous beaucoup aidé la coalition présidentielle, car nous sommes de production", a t-il au cours d'une grande conférence de presse tenue hier à Dakar. REGARDEZ