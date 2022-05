Thierno lo,un atout pour la communication digitale de la majorité presidentielle.

En visitant les réseaux sociaux et plus particulièrement Tik Tok, la rédaction a noté le nombre de vues impressionnant atteint par les vidéos du ministre Thierno Lo. En effet, les vidéos du ministre atteignent pour la plupart 1 million et même 3 millions de vues. Sans insultes mais plutôt des débats fertiles. Thierno Lo est de ce fait quelqu’un de la majorité présidentielle qui peut communiquer avec les jeunes et porter le bilan du président.