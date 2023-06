Thiès : Des billets noirs d’une contrevaleur de plus d’un milliard F CFA saisis

Des billets noirs d’une contrevaleur de 1 800 000 euros, soit plus d’un milliard F CFA, ont été saisis par le Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude (GPR) des Douanes nationales.



Quatre individus ont été appréhendés au cours de l'opération qui a eu lieu à Thiès. Parmi eux, figure un individu de nationalité sénégalaise établi au Cap-Vert.



"La saisie a eu lieu le lundi 5 juin 2023 vers 19 h, à la suite de l’exploitation d’un renseignement effectuée par la Brigade polyvalente n°1 du GPR. En effet, les délinquants, au nombre de quatre, ont été appréhendés par les agents dans une maison sise au quartier Nguente de Thiès. Ils détenaient par-devers eux deux paquets de billets noirs en coupures de 200 et de 100 euros. La contrevaleur de ces billets noirs saisis est d’un million huit cent mille, euros soit un milliard cent quatre-vingts millions F CFA", lit-on dans le communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Douane.







































































seneweb